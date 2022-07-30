Хозяйка, Артур-Байрактар, Червонка: як називають дітей українці у 2022 році

Також зазначили, що стає популярним ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra
За І півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх новонароджених доньок, стали Анна, Софія, Марія, Вікторія, Анастасія, Соломія, Олександра, Поліна. Найпоширенішими чоловічими — Артем, Олександр, Максим, Богдан, Марк, Дмитро, Михайло. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства юстиції України.
Також зазначили, що стає популярним ім’я Стефанія після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на пісенному конкурсі «Євробачення-2022» з піснею «Stefania».
Окрім цього, під час війни з’явилося багато нових слів у медіапросторі, зокрема, пов’язані з новими видами зброї, за допомогою якої наша армія успішно знищує російських окупантів.
Так, серед жіночих імен є Аделіна-Джавеліна, Джавеліна, Квітослава, Дзвенислава, Червонка, Йордана, Євангеліна, Чіамада-Аделіна, Фрея, Жасмін, Хозяйка, Аріель, Зореслава, Міссі.
Серед чоловічих: Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Варфоломій, Князь, Северус, Зореслав, Моісей, Лорд, Марілуіз, Миродар, Добромир, Граф.
У Мін’юсті додали, що упродовж першої половини 2022 року з’явилося на світ 104 905 маленьких громадян України. Саме стільки новонароджених малюків зареєстрували за цей час органами державної реєстрації актів цивільного стану.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер