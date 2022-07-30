Без тепла та світла: Україна запровадить обов’язкову евакуацію з Донеччини

У разі відмови від евакуації особа має підписати відповідний бланк, що вона розуміє всі наслідки та несе відповідальність за своє життя
Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону.
За словами Верещук, щодо створення на державному рівні штабу евакуації до уряду звернувся керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Вона нагадала, що у Донецькій області 52 тисячі дітей, і "не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період - без тепла, без світла, без можливості обігріти".
За словами Верещук, у разі відмови від евакуації особа має підписати відповідний бланк, що вона розуміє всі наслідки та несе відповідальність за своє життя.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер