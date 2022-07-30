Без тепла та світла: Україна запровадить обов’язкову евакуацію з Донеччини

Вчора, 21:03 Переглядів: 421

У разі відмови від евакуації особа має підписати відповідний бланк, що вона розуміє всі наслідки та несе відповідальність за своє життя

Уряд України запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону. Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

За словами Верещук, щодо створення на державному рівні штабу евакуації до уряду звернувся керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

- У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло взимку обігріти людей. Словом, тепла на Донеччині у зимовий період не буде. 33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації, як обов’язкова. Я вважаю, що це обов’язок кожного дорослого члена сім'ї, - заявила Верещук.

Вона нагадала, що у Донецькій області 52 тисячі дітей, і "не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період - без тепла, без світла, без можливості обігріти".

За словами Верещук, у разі відмови від евакуації особа має підписати відповідний бланк, що вона розуміє всі наслідки та несе відповідальність за своє життя.