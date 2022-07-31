У браузері Chrome з'явилося антиросійське розширення

Корисне розширення під назвою Russian Websites Go F Yourself допоможе виявити сайти російського походження
Українські айтішники створили корисне розширення для Google Chrome, яке допомагає виявити сайти російського походження. Воно називається Russian Websites Go F Yourself (RWGFY) і зовсім не заважає роботі.
Розширення аналізує телефон та зону реєстрації домену, електронну пошту та сам домен. Іноді RWGFY показує, що сайт «під підозрою» - це означає, що неможливо точно відстежити його «коріння».
Автори проєкту сподіваються, що він допоможе українцям відповідальніше ставитися до інформаційної гігієни.
Завантажити розширення можна тут.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер