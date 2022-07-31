У Полтаві чоловік вбив 41-річну жінку

30 липня у Полтаві до правоохоронців, близько 0.05, надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що її знайомий скоїв вбивство жінки. Отримавши повідомлення, поліція негайно розпочала розслідування.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер