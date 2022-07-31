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Надзвичайні новини

У Полтаві чоловік вбив 41-річну жінку

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 954

 

Тривають слідчі дії

30 липня у Полтаві до правоохоронців, близько 0.05, надійшло повідомлення від місцевої мешканки, що її знайомий скоїв вбивство жінки. Отримавши повідомлення, поліція негайно розпочала розслідування.

- Під час першочергових оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, встановили, що у одній із квартир Шевченківського району Полтави 42-річний чоловік скоїв вбивство 41-річної жінки. Фігуранта затримали в поряду статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, - повідомив Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом чоловікові загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство
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