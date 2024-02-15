Сьогодні хокейний клуб «Кременчук» зіграє з херсонським «Дніпром»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 105

Гра відбудеться на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці

15 лютого о 18.00 хокейний клуб «Кременчук» зустрінеться на льоду з херсонською командою «Дніпро». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

«Дніпро» підходить до нинішнього поєдинку з семиматчевою переможною серією. «Кременчук» же у свою чергу може похизуватися тим, що є єдиною командою цього чемпіонату, яка перемогла «Дніпро» на їх льоду.

Також у пресслужбі Федерації цей матч називають одним із ключових поєдинків кінцівки регулярного чемпіонату Favbet-ліги.

Зіграють команди на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці.

Нагадаємо, 3 лютого ХК «Кременчук» мали грати проти київського «Тризуба». Але у столичній команді захворіли багато кравців, тому «Кременчуку» зарахували технічну перемогу.