Сьогодні хокейний клуб «Кременчук» зіграє з херсонським «Дніпром»

15 лютого о 18.00 хокейний клуб «Кременчук» зустрінеться на льоду з херсонською командою «Дніпро». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
«Дніпро» підходить до нинішнього поєдинку з семиматчевою переможною серією. «Кременчук» же у свою чергу може похизуватися тим, що є єдиною командою цього чемпіонату, яка перемогла «Дніпро» на їх льоду.
Також у пресслужбі Федерації цей матч називають одним із ключових поєдинків кінцівки регулярного чемпіонату Favbet-ліги.
Зіграють команди на льодовій арені «Айсберг» у Кременчуці.
Нагадаємо, 3 лютого ХК «Кременчук» мали грати проти київського «Тризуба». Але у столичній команді захворіли багато кравців, тому «Кременчуку» зарахували технічну перемогу.
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