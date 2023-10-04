У Кременчуці юнак, погрожуючи насильством, забрав у 13-річної дівчини гроші

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Хлопцю загрожує від 7 до 10 років ув’язнення

Сьогодні, 4 жовтня, близько 13.00, у Кременчуці, погрожуючи насильством, юнак забрав у 13-річної дівчини гроші. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Це сталося у під’їзді будинку, в якому мешкає неповнолітня.

Особу зловмисника та місце його перебування встановили протягом години. Працівники слідчо-оперативної групи поліції спільно з патрульними з’ясували, що до злочину може бути причетний 14-річний мешканець Кременчука. На даний час вирішується питання щодо повідомлення хлопцеві про підозру.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Хлопцю загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.