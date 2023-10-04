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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині розшукують безвісти зниклого Євгенія Тарабукіна

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 197

 

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79 – чергова частина, 066-593-18-43, або 102.

На Полтавщині безвісти зник 49-річний Євгеній Антонович Тарабукін, мешканець села Розсошенці Полтавського району. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Зі слів рідних, чоловік пішов з дому у невідомому напрямку 4 жовтня, близько 4.00 та назад не повернувся. Крім того, він має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.

Прикмети зниклого: на вигляд 50-55 років, зріст близько 180-185 см, сиве волосся, худорлявої статури. На момент зникнення був одягнений у спортивний костюм синій з червоними кольорами та чорні туфлі.

Особлива прикмета: має шрам від операції від грудей до пупа.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до відділу №2 Полтавського райуправління поліції за телефонами: (0532) 51-76-03, 099-044-73-79 – чергова частина, 066-593-18-43, або 102.

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Автор: Дарія Згура
Теги: зниклий безвісти Полтавщина
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