У Глобиному маленьку дівчинку, яка зникла з подвір'я, шукали поліціянти та односельці

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 371

На Кременчуччині розшукали маленьку дівчинку, яка зникла з подвір’я приватного домогосподарства.

Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції, батьки дівчинки звернулися по допомогу до відділу поліції № 1 (м. Глобине) сьогодні, 4 жовтня, близько 11.00.

Поліцейські з’ясували, що дитина бавилася у дворі під наглядом батька та несподівано зникла, коли чоловік на хвилину відвернувся від спостереження.

Негайно були організовані пошуки, до яких долучилися батьки та односельці. За 20 хвилин дівчинку знайшли неподалік ставка.

На щастя, не сталося лихого!