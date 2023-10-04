Збір закрито: кременчужани за добу зібрали гроші на ретранслятор сигналу для кременчуцьких бійців

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 0

Кременчужани за добу зібрали кошти, необхідні для купівлі ретранслятора сигналу для управління fpv-дроном. З таким проханням до видавця «Приватки» та волонтера Сергія Кулясова звернувся кременчуцький оператор дронів, що нині воює під Пісками. Збір закрили, а гроші, що залишилися, підуть на інші необхідні штуки.

Кременчуцький оператор дронів просить допомогти купити ретранслятор сигналу

«Доповідаю: збір для наших бійців з Пісок закрито! На волонтерську карту добродії «накидали» 23.267 гривень. Дякую від ЗСУ та всім небайдужим! Пишу бійцю на передок: «Зібрали на ваш ретранслятор, купуй! Трохи більше люди дали - 5 тисяч зверху тієї суми, що ви просили..» І почалося... Як діти малі баняк цукерок побачили: «Ой, а можна нам ще ТБС Кроссфаер абирвалк модуль докупить? Дуже крута штукенція!» Хлопці, вам можна все! Слава ЗСУ!» - написав Сергій Кулясов.

Трохи згодом буде звіт - коли будуть оплачені рахунки бійцям.

Дякуємо!