Водій, який вчора влаштував автотрощу на Молодіжному, ймовірно, був під наркотиками

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 76

Третього жовтня у Кременчуці чоловік керував автомобілем з ознаками наркотичного сп’яніння та вчинив ДТП, за що патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Нагадаємо, що вчора на проспекті Лесі Українки трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок.

На місці події патрульні з’ясували, що водій авто Toyota не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції — внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Suzuki та Renault. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві проїхати до медичного закладу, проте останній категорично відмовився.

На 29-річного кермувальника автомобіля Toyota патрульні склали 2 протоколи:

за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП;

за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

— Закликаємо водіїв не порушувати закон! Пам’ятайте, що нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху! — звертаються до водіїв кременчуцькі патрульні.