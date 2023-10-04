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Водій, який вчора влаштував автотрощу на Молодіжному, ймовірно, був під наркотиками

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 76

 

Він відмовився пройти медогляд

Третього жовтня у Кременчуці чоловік керував автомобілем з ознаками наркотичного сп’яніння та вчинив ДТП, за що патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Нагадаємо, що вчора на проспекті Лесі Українки трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок.

На місці події патрульні з’ясували, що водій авто Toyota не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції — внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Suzuki та Renault. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві проїхати до медичного закладу, проте останній категорично відмовився.

На 29-річного кермувальника автомобіля Toyota патрульні склали 2 протоколи:

  • за ст. 124 (Вчинення ДТП) КУпАП;
  • за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.
— Закликаємо водіїв не порушувати закон! Пам’ятайте, що нетверезий водій — це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху! — звертаються до водіїв кременчуцькі патрульні.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: ДТП автотроща Молодіжне проспект Лесі Українки наркотики патрульна поліція
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