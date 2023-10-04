Водій, який вчора влаштував автотрощу на Молодіжному, ймовірно, був під наркотиками

Третього жовтня у Кременчуці чоловік керував автомобілем з ознаками наркотичного сп’яніння та вчинив ДТП, за що патрульні склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
Нагадаємо, що вчора на проспекті Лесі Українки трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок.
На місці події патрульні з’ясували, що водій авто Toyota не обрав безпечної швидкості руху та не дотримався дистанції — внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Suzuki та Renault. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Під час спілкування з винуватцем ДТП патрульні помітили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори запропонували водієві проїхати до медичного закладу, проте останній категорично відмовився.
На 29-річного кермувальника автомобіля Toyota патрульні склали 2 протоколи:
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