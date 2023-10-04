У Кременчуці на вулиці знайшли гранату

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Сьогодні , 4 жовтня, у Кременчуці на вулиці знайшли гранату. Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Повідомлення про виявлення небезпечного предмету надійшло від місцевих мешканців до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції близько 9.00.

Спеціалісти-вибухотехніки вилучили боєприпас. Його відправили на експертизу.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження з бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Наразі обставини події та джерело походження небезпечного предмета встановлює слідство.