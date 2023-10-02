Кременчуцький оператор дронів просить допомогти купити ретранслятор сигналу 

Оператор дронів родом з Кременчука, що нині воює під П просить допомогти придбати ретранслятор сигналу для управління fpv-дроном.
Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Кулясов, це така штука, яка вішається на розвідувальний дрон, підіймається на 200-300 метрів та здатне ліквідувати танк росіян.
Волонтерська карта
4627 0551 1034 2143 - Кулясов С.В.
Звіт обіцяємо.
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