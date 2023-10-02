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Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцький оператор дронів просить допомогти купити ретранслятор сигналу 

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 406

 Потрібно зібрати 14 тис. гривень

Оператор дронів родом з Кременчука, що нині воює під П просить допомогти придбати ретранслятор сигналу для управління fpv-дроном.

Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Кулясов, це така штука, яка вішається на розвідувальний дрон, підіймається на 200-300 метрів та здатне ліквідувати танк росіян.

«Доброго дня, друзі! Знаєте, скільки коштує узький танк Т-90? Містер Гугл каже: від 2,5 до 4,5 млн.доларів. А щоб допомогти нашим бійцям завалити цю «звірятину», потрібно зібрати в 11 тисяч раз менше - 14 тисяч гривень. Знайомий оператор дронів-камікадзе сильно попросив. Ця приблуда-ретранслятор сигналу - для управління fpv-дроном. Вішається на дрон-розвідник, підіймається на 200-300 м - вуаля! Дрон-камікадзе влітає в стальну звірюгу на відстані в 5 разів більшу, ніж очікували «лишнехромосомные», - написав Сергій Кулясов.

Волонтерська карта

4627 0551 1034 2143 - Кулясов С.В. 

Звіт обіцяємо.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: допомога військовим
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