Що кременчужани думають про звільнення Залужного та нового головкома ЗСУ: опитування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 836

Від 8 лютого Валерій Залужний звільнений з поста головнокомандувача Збройних сил України. Новим головкомом став генерал-полковник Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.

Кадрові зміни у керівництві армії сколихнули суспільство — українці активно коментують публікації на цю тему, ділячись своїми думками. Тому «Кременчуцький ТелеграфЪ» опитав кременчужан, як вони ставляться до звільнення Валерія Залужного та що знають про нового керівника українського війська.

Загалом, як показало наше опитування, кременчужани не займають однозначної позиції стосовно звільнення президентом Залужного. Дехто вважає, що країні потрібні зміни, хтось цілком довіряє діям Зеленського, а деякі з кременчужан не підтримують такі зміни.

Зі слів кременчужан, про Олександра Сирського вони чули мало, деякі його знають, як професійного військового, хтось звертав увагу на походження нового головнокомандувача — Олександр Сирський родом з Росії, навчався у загальновійськовому командному училищі у Москві.

Більш детально про думки жителів Кременчука дивіться у відеосюжеті ТЪ.