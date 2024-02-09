Молодші олімпійці з Горішніх Плавнів опановують нові види спорту

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 126 Партнерський проєкт

Гірськолижний комплекс «Сорочин Яр» прийняв зимовий етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», на який завітали 8 команд.

Горішні Плавні були представлені учнями ЗОШ № 1 та ЗОШ № 6, які не тільки чудово провели час, а й здобули нагороди.

У конкурсі малюнків на тему «IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри» учні ЗОШ № 1 представили найкращу роботу і заслужено отримали І місце. У конкурсі «Олімпійська вікторина» учні ЗОШ № 1 продемонстрували не лише високий рівень знань, а й високу швидкість командної роботи і змогли завоювати II місце.

Також діти пройшли навчання з інструкторами на гірських лижах та позмагалися у слаломі. У перервах між конкурсами діти мали можливість відпочити та покататися на тюбах.

По закінченню змагань організатори нагодували дітей смачним обідом та вручили символічні подарунки від Полтавського обласного відділення НОК України.