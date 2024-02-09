Молодші олімпійці з Горішніх Плавнів опановують нові види спорту

Гірськолижний комплекс «Сорочин Яр» прийняв зимовий етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя», на який завітали 8 команд.
Горішні Плавні були представлені учнями ЗОШ № 1 та ЗОШ № 6, які не тільки чудово провели час, а й здобули нагороди.
У конкурсі малюнків на тему «IV зимові Юнацькі Олімпійські ігри» учні ЗОШ № 1 представили найкращу роботу і заслужено отримали І місце. У конкурсі «Олімпійська вікторина» учні ЗОШ № 1 продемонстрували не лише високий рівень знань, а й високу швидкість командної роботи і змогли завоювати II місце.
Також діти пройшли навчання з інструкторами на гірських лижах та позмагалися у слаломі. У перервах між конкурсами діти мали можливість відпочити та покататися на тюбах.
По закінченню змагань організатори нагодували дітей смачним обідом та вручили символічні подарунки від Полтавського обласного відділення НОК України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.