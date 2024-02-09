Для автівок Кременчуцького батальйону ТрО на фронт передали 5 комплектів гуми замість одного

Кременчужани відгукнулися на заклик разом купити автогуму для військових та зібрали майже удвічі більше коштів
31 січня аеророзвідники 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, який тримає оборону на Донецькому напрямку, звернулися до керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов за допомогою. Після прильоту КАБів автогума на автомобілі «дроноводів» потребувала заміни. На придбання комплекту нової гуми на автівку військових потрібно було майже 19 тисяч гривень.
Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук закликав кременчужан зібрати кошти на заміну автогуми аеророзвідників, яка стала непридатною для експлуатації.
Протягом тижня кременчужани зібрали значно більше коштів, ніж було на це потрібно — 32 703 грн. Цього могло вистачити майже на два комплекти нової гуми. Проте, військові вирішили, що за ці кошти краще придбати більше комплектів автогуми, що була у вжитку. І вони вже отримали комплекти шин для 5 автівок, що знаходяться на фронті!
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