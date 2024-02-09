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Для автівок Кременчуцького батальйону ТрО на фронт передали 5 комплектів гуми замість одного

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 213

 

Кременчужани відгукнулися на заклик разом купити автогуму для військових та зібрали майже удвічі більше коштів

31 січня аеророзвідники 145-го окремого батальйону територіальної оборони Кременчука, який тримає оборону на Донецькому напрямку, звернулися до керівника «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов за допомогою. Після прильоту КАБів автогума на автомобілі «дроноводів» потребувала заміни. На придбання комплекту нової гуми на автівку військових потрібно було майже 19 тисяч гривень.

Сергій Кулясов на своїй сторінці у Фейсбук закликав кременчужан зібрати кошти на заміну автогуми аеророзвідників, яка стала непридатною для експлуатації.

Протягом тижня кременчужани зібрали значно більше коштів, ніж було на це потрібно — 32 703 грн. Цього могло вистачити майже на два комплекти нової гуми. Проте, військові вирішили, що за ці кошти краще придбати більше комплектів автогуми, що була у вжитку. І вони вже отримали комплекти шин для 5 автівок, що знаходяться на фронті!

— Ми з вами зібрали 32.703 грн — це точно на 2 нових комплекти, але… І тут почалося. Хлопці як почули, що кременчужани грошей їм накидали — «…ой, а в нас ще один корч голий…а навіщо нам нова гума? Краще 2 комплекти б/в, тому що шана їй буде така ж сама: по осколках проїхали чи прильот — і все. Викидай». Сперечатися не стали. Купили 5 комплектів на 24.000 грн — вона вже там, на передку. Решта в 8.703 грн піде на запчастини для побитої машини «дроноводів» (фото буде). Дякую всім небайдужим. Тримаємо стрій! — звітувався перед кременчужанами у Фейсбук Сергій Кулясов.
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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим батальон тероборони дрони автомобіль шини
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