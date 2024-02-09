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Безбар’єрність і доступність. Яка у Кременчуці ситуація з укриттями для людей з інвалідністю

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 151

 

Найбільш безбар’єрними виявились укриття медзакладів

Фонд захисних споруд у Кременчуці має лише кілька сховищ, облаштованих для маломобільних верств населення. Найбільш безбар’єрними виявились укриття двох медзакладів — лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та лікарні «Правобережна», серед навчальних закладів — в обласному коледжі «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка».

Про це стало відомо з відповіді департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи на запит «Кременчуцького Телеграфа».

Як розповіли ТЪ у лікарні «Правобережна», у медзакладі працює ліфт, який може спускатися прямо до сховища, але у випадках відключення електроенергії він не працюватиме. У майбутньому в укритті планують зробити ремонт, зазначили в лікарні.

На балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» немає сховищ, облаштованого для людей з інвалідністю, написало підприємство у відповіді на запит ТЪ. Як розповіли у повідомленні, захисні споруди, що розташовані у підвалах житлових будинків, неможливо облаштувати пандусами.

У навчальних закладах під порядкуванням департаменту освіти Кременчуцької міської ради також відсутні умови доступності укриттів. Департамент зазначає, що з листопада минулого року набули чинності нові вимоги щодо облаштування сховищ — вони мають бути доступними для людей з інвалідністю. Під час ремонтів або будівництва нових укриттів ці вимоги будуть застосовані, йдеться у повідомленні департаменту «Кременчуцькому Телеграфу».

Нагадаємо, у Кременчуці планують посилити контроль за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У Полтавській обласній військовій адміністрації анонсували створення застосунку для маломобільних верств населення.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: сховища укриття люди з інвалідністю
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