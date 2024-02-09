На Полтавщині у типографії підробляли документи — поліція

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У типографії спільники виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та спецтехніки, а також закордонні паспорти

Поліція викрила підпільну типографію, яка працювала на території кількох областей, серед яких була Полтавщина. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

У типографії спільники виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та спецтехніки, а також закордонні паспорти Франції, Іспанії, Румунії, Грузії.

Відомо, що підпільний бізнес організував 35-річний мешканець Київської області. Він залучив до бізнесу 6 спільників на території Київської, Вінницької, Волинської та Хмельницької областей та розподілив серед них ролі з розміщення оголошень та приймання замовлень в інтернеті, а також виготовленню й відправленню документів поштою по всій країні.

Один документ коштував від 10 до 12 тисяч гривень. Оборудка приносила зловмисникам близько мільйона гривень на місяць. Отримані гроші вони виводили через банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Загалом поліціянти провели 35 обшуків на території Київської, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Одеської, Полтавської, Миколаївської та Хмельницької областей, в ході яких виявили та вилучили підроблені паспорти різних країн, військові квитки, водійські посвідчення та інші документи, а також техніку для їх виготовлення.

Крім того, поліціянти встановили всіх членів організованого злочинного угруповання.

Так, чотирьом учасникам вже оголосили про підозру за підробку документів за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України) та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу голографічних захисних елементів (ч. 3 ст. 199 Кримінального Кодексу України) та вручили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування. Рішення про оголошення підозри іншим учасникам злочинного угруповання, причетним до вчинення цього злочину, буде оголошено за результатами аналізу вилучених речових доказів.

Нагадаємо, що на Полтавщині 4 злочинців обвинувачують у вимаганні та шахрайстві.



