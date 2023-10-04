На Полтавщині обвинувачують 4 злочинців у вимаганні та шахрайстві

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 177

За 2020-2023 роки потерпіло 5 людей, яким завдали збитків на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників організованої злочинної групи, яку очолював 33-річний неодноразово судимий полтавець із кримінальним статусом «смотрящий». Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, учасники групи, застосовуючи психологічний тиск, погрози та фізичне насильство, вимагали у підприємців та фізичних осіб гроші під вигаданими приводами – звинувачуючи у неправильній поведінці, причетності до незаконного обігу наркотичних засобів тощо.

Від протиправних дій угрупування у 2020-2023 роках потерпіло 5 людей, яким завдали збитків на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

Також під час досудового розслідування встановили, що за понад 1 млн 300 тис. грн, отриманих злочинним шляхом, один з обвинувачених придбав автомобіль іноземного виробництва та з метою недопущення застосування заходів кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна зареєстрував транспортний засіб на сестру.

Дії осіб кваліфікують за ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України (незаконне позбавлення волі людини, вимагання та шахрайство, вчинені повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою).

Окрім вказаних статей, організатору інкримінують ще ч. 2 ст. 255-1 КК України (встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу), а його довіреній особі – ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).