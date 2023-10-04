На вул. Івана Приходька завершують монтаж зупинки

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 0

На зупинці вул. Андрія Ізюмова (вул. Івана Приходька, як їхати з центру) завершують монтаж павільйону очікування.

Нагадаємо, у вересні КП «Благоустрій Кременчука» із ФОП Ганна Бєлкіна вартістю 116 тис. гривень. Згідно з ним, роботи мають бути виконані до кінця вересня. В КП уточнили, що зупинка буде типовою — такі вже стоять у місті.

У Кременчуці на зупинці ім. Андрія Ізюмова з’явиться павільйон очікування

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що найближчим часом у Кременчуці мають намір оновити кілька зупинок громадського транспорту — на капремонт передбачали майже 1 мільйон гривень, але їх перерозподілили, і половину направили на поточні ремонти (це фарбування, ремонт покрівель тощо).