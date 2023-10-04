У Кременчуці продовжують розшук 15-річної Анастасію Колеснікову

Пішла з дому й не повернулася
У Кременчуці розшукують 15-річну Анастасію Колеснікову. Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції, 3 жовтня вона пішла з дому та не повернулась.
Всю ніч її шукали правоохоронці, але місце перебування на даний час невідомо.
Одягнена: світлі джинси, кофту чорного кольору, кросівки білого кольору з помаранчевими вставками.
Прохання повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої за телефоном: 0997933504.
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