У Кременчуці продовжують розшук 15-річної Анастасію Колеснікову

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 532

Пішла з дому й не повернулася

У Кременчуці розшукують 15-річну Анастасію Колеснікову. Як повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції, 3 жовтня вона пішла з дому та не повернулась.

Всю ніч її шукали правоохоронці, але місце перебування на даний час невідомо.

Одягнена: світлі джинси, кофту чорного кольору, кросівки білого кольору з помаранчевими вставками.

Прохання повідомити будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої за телефоном: 0997933504.



