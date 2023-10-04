На Полтавщині в ДТП загинув велосипедист

Третього жовтня, близько 21.40, у с. Руденківка неподалік Нових Санжарсталас ДТП, внаслідок якої загинув 37-річний велосипедист з с. Великі Солонці.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, велосипедист рухався по автодорозі Решетилівка — Нові Санжари — Нехвороща, ймовірно в напрямку с. Нехвороща.
Транспортний засіб, причетний до ДТП, зник з місця події. Наразі поліція встановлює автомобіль та водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди.
За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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