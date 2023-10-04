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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині в ДТП загинув велосипедист

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 340

Поліція розшукує свідків смертельної дорожньо-транспортної пригоди

Третього жовтня, близько 21.40, у с. Руденківка неподалік Нових Санжарсталас ДТП, внаслідок якої загинув 37-річний велосипедист з с. Великі Солонці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, велосипедист рухався по автодорозі Решетилівка — Нові Санжари — Нехвороща, ймовірно в напрямку с. Нехвороща.

Транспортний засіб, причетний до ДТП, зник з місця події. Наразі поліція встановлює автомобіль та водія, причетного до смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

— Шановні громадяни, якщо у вас є інформація про обставини даної ДТП, або в цей час ви проїжджали на автомобілі поблизу місця ДТП і стали очевидцями події, або володієте інформацією про автомобіль чи особу, причетну до ДТП, просимо повідомити про це в поліцію. Контактні телефони: (05344) 3-12-02, (099) 750-41-80 або 102, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП загиблі велосипедист збили людину ст. 286 ККУ розшук
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