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На Полтавському ГЗК пройшли чергові навчання гірничорятувальників

Вчора, 20:02 Переглядів: 135 Новини компаній

За легендою вона виникла в водогрійній котельні теплосилового цеху з невідомих причин, що призвело до вибуху газоповітряної суміші в замкнутому просторі

На Полтавському ГЗК, який входить до складу залізорудної компанії Ferrexpo, провели чергові відпрацювання гірничорятувальники шостого взводу Державної служби надзвичайних ситуацій.

З боку здавалося, що й справді на підприємстві сталася пожежа. За легендою вона виникла в водогрійній котельні теплосилового цеху з невідомих причин, що призвело до вибуху газоповітряної суміші в замкнутому просторі. У результаті пожежі один із працівників не вийшов з аварійної ділянки.

Після дзвінка черговому на ліквідацію надзвичайної ситуації виїхали рятувальники відділення шостого взводу в кількості 7 осіб. Вони виявили потерпілого в районі водогрійного котла з ознаками отруєння чадними газами, після чого надали йому домедичну допомогу й провели евакуаційні заходи.

У процесі спільних тактичних навчань також були відпрацьовані практичні навички взаємодії аварійно-рятувальних служб, оповіщення про аварію, евакуація людей з небезпечної зони, надання домедичної допомоги та застосування засобів первинного пожежогасіння працівниками дільниці, де виникла надзвичайна подія.

Подібні відпрацювання проходять на гірничодобувних підприємствах Ferrexpo кілька разів на рік за заздалегідь погодженим графіком. Крім того, всі співробітники комбінатів систематично відвідують інструктажі та тренінги, після яких підтверджують знання норм охорони праці й промислової безпеки на робочих місцях.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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