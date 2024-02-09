Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція допомагає водіям на слизьких дорогах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 249

 

Автівки зносить в кювет та застрягають у снігу

Протягом дня на дорогах області автомобілі зносить на слизьких дорогах. Поліцейські Полтавщини допомагають водіям виїхати на безпечні ділянки дороги та продовжити свій маршрут. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Так у Чорнухинській громаді автомобіль «Renault Kangoo» через ожеледицю з'їхав у кювет. У салоні разом з водійкою була дитина та собака. Правоохоронці повернули автівку на безпечну ділянку дороги.

 

Також поліцейські допомогли водіям вибратися зі снігових заметів поблизу села Лелюхівка на Новосанжарщині та на слизькій ділянці дороги Нові Санжари — Нехвороща Драбинівської громади. 

Правоохоронці нагадують про телефони диспетчерських служб, які працюють цілодобово:

  • 0674006080 — державні дороги;
  • 0500150233 — дороги місцевого значення.

Нагадаємо, зранку 9 лютого на Полтавщині випав сніг: машини зносить в кювет, а комунальники розчищають дороги.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Полтавщина дороги сніг поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх