На Полтавщині поліція допомагає водіям на слизьких дорогах

Протягом дня на дорогах області автомобілі зносить на слизьких дорогах. Поліцейські Полтавщини допомагають водіям виїхати на безпечні ділянки дороги та продовжити свій маршрут. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Так у Чорнухинській громаді автомобіль «Renault Kangoo» через ожеледицю з'їхав у кювет. У салоні разом з водійкою була дитина та собака. Правоохоронці повернули автівку на безпечну ділянку дороги.
Також поліцейські допомогли водіям вибратися зі снігових заметів поблизу села Лелюхівка на Новосанжарщині та на слизькій ділянці дороги Нові Санжари — Нехвороща Драбинівської громади.
Правоохоронці нагадують про телефони диспетчерських служб, які працюють цілодобово:
Нагадаємо, зранку 9 лютого на Полтавщині випав сніг: машини зносить в кювет, а комунальники розчищають дороги.
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