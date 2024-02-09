На Полтавщині поліція допомагає водіям на слизьких дорогах

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 249

Автівки зносить в кювет та застрягають у снігу

Протягом дня на дорогах області автомобілі зносить на слизьких дорогах. Поліцейські Полтавщини допомагають водіям виїхати на безпечні ділянки дороги та продовжити свій маршрут. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Так у Чорнухинській громаді автомобіль «Renault Kangoo» через ожеледицю з'їхав у кювет. У салоні разом з водійкою була дитина та собака. Правоохоронці повернули автівку на безпечну ділянку дороги.

Також поліцейські допомогли водіям вибратися зі снігових заметів поблизу села Лелюхівка на Новосанжарщині та на слизькій ділянці дороги Нові Санжари — Нехвороща Драбинівської громади.

Правоохоронці нагадують про телефони диспетчерських служб, які працюють цілодобово:

0674006080 — державні дороги;

0500150233 — дороги місцевого значення.

Нагадаємо, зранку 9 лютого на Полтавщині випав сніг: машини зносить в кювет, а комунальники розчищають дороги.