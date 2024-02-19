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На Полтавщині за підозру у держзраді судитимуть двох кримчан — прокуратура

Сьогодні, 16:50 Переглядів: 312

 

Чоловіки вступили до лав армії РФ та воювали проти Збройних сил України

На Полтавщині судитимуть двох кримчан, які підозрюються у державній зраді. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловіки добровільно приєдналися до 1152 мотострілкового полку 47 мотострілкової дивізії Південного військового округу Збройних сил РФ. Вони пройшли військову підготовку на одному з російських полігонів, після чого воювали проти Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Один із них служив на посаді стрілка, інший — заступника командира взводу.

Проте у грудні 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли чоловіків у полон в районі села Роботиного на Запоріжжі.

Слідчі повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

У разі визнання чоловіків винними їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, за державну зраду судитимуть полтавця, який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці, та кременчужанина, який поширював антиукраїнський контент.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: Полтавщина державна зрада підозра суд прокуратура Полтавщини
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