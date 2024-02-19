На Полтавщині за підозру у держзраді судитимуть двох кримчан — прокуратура

На Полтавщині судитимуть двох кримчан, які підозрюються у державній зраді. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даними слідства, у жовтні 2022 року чоловіки добровільно приєдналися до 1152 мотострілкового полку 47 мотострілкової дивізії Південного військового округу Збройних сил РФ. Вони пройшли військову підготовку на одному з російських полігонів, після чого воювали проти Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Один із них служив на посаді стрілка, інший — заступника командира взводу.
Проте у грудні 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли чоловіків у полон в районі села Роботиного на Запоріжжі.
Слідчі повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
У разі визнання чоловіків винними їм загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, за державну зраду судитимуть полтавця, який виправдовував обстріл «Амстору» у Кременчуці, та кременчужанина, який поширював антиукраїнський контент.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.