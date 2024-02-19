На Полтавщині дорожчає пальне — Мінфін

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

У понеділок, 19 лютого, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на бензин та дизельне паливо. Вартість автомобільного газу поки що тримається на місці. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же призупинення зниження ціни на автогаз та поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із початком минулого тижня.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.

Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 19.02.2024 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 54,32 +0,20 +0,370% Бензин А-95 51,06 +0,22 +0,437% Бензин А-92 48,35 +0,33 +0,694% Дизельне пальне 51,21 +0,22 +0,436% Газ автомобільний 26,71 0,00 0%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 19.02.2024 р.