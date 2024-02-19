На Полтавщині дорожчає пальне — Мінфін

У понеділок, 19 лютого, на полтавських заправках продовжують зростати ціни на бензин та дизельне паливо. Вартість автомобільного газу поки що тримається на місці. За рейтингом аналітиків, найбільше водіям доведеться заплатити за пальне на заправках в мережі ОККО та WOG, а найдешевше заправити машину можна на БРСМ-Нафта та Укрнафта. Ціни на бензин та дизпаливо знижувалися поступово із середини листопада, здешевшання газу спостерігалося з початку грудня. Зараз же призупинення зниження ціни на автогаз та поступове зростання цін на бензин та дизпаливо спостерігається із початком минулого тижня.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні подорожчання бензину та дизеля майже припинилося, проте зріджений газ продовжував дорожчати майже щодня.
Додамо, що на вартість палива впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
54,32
|+0,20
|+0,370%
|
Бензин А-95
|
51,06
|+0,22
|+0,437%
|
Бензин А-92
|
48,35
|
+0,33
|
+0,694%
|
Дизельне пальне
|
51,21
|+0,22
|+0,436%
|
Газ автомобільний
|
26,71
|0,00
|0%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
53,99
|
51,99
|
48,99
|
51,99
|
26,49
|
Marshal
|
|
49,00
|
47,00
|
48,50
|
25,00
|
U.GO
|
52,75
|
49,75
|
47,75
|
49,75
|
26,78
|
WOG
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,48
|
Авіас
|
|
48,99
|
48,49
|
49,79
|
26,49
|
Автотранс
|
51,98
|
50,98
|
51,98
|
26,48
|
БРСМ-Нафта
|
48,99
|
|
48,99
|
26,29
|
ОККО
|
56,99
|
54,99
|
|
54,99
|
28,49
|
Укрнафта
|
50,90
|
48,90
|
46,90
|
49,90
|
25,90
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