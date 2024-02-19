Хокейна команда «Кременчук» зустрінеться на арені зі столичним «Соколом»

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19 лютого о 18.00 в Палаці спорту у Києві хокейний клуб «Кременчук» зіграє зі столичним «Соколом». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Перемога в основний час гарантує киянам перше місце в регулярному чемпіонаті. «Кременчук» може розраховувати на першість тільки якщо переможе в основних 60 хвилин.

У самій Федерації хокею України цю гру називають одним із ключових, а, може, і ключовим моментом нинішнього регулярного чемпіонату Favbet ліги.

Нагадаємо, 15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» з рахунком 3:1 переміг у херсонського «Дніпра».