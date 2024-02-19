Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Хокейна команда «Кременчук» зустрінеться на арені зі столичним «Соколом»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 83

 

Гратимуть команди у київському Палаці спорту

19 лютого о 18.00 в Палаці спорту у Києві хокейний клуб «Кременчук» зіграє зі столичним «Соколом». Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Перемога в основний час гарантує киянам перше місце в регулярному чемпіонаті. «Кременчук» може розраховувати на першість тільки якщо переможе в основних 60 хвилин.

У самій Федерації хокею України цю гру називають одним із ключових, а, може, і ключовим моментом нинішнього регулярного чемпіонату Favbet ліги.

Нагадаємо, 15 лютого у Кременчуці на арені «Айсберг» «Кременчук» з рахунком 3:1 переміг у херсонського «Дніпра».

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук спорт хокей
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх