У Кременчуцькому районі затримали браконьєрку, яка наловила 45 кг риби

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Сума збитків, які жінка нанесла рибному господарству, становить майже 300 тисяч гривень

17 лютого в акваторії Кременчуцького водосховища у межах Сулинського заказника на території Черкаської області інспектори Полтавського рибоохоронного патруля затримали браконьєрку. Про це повідомляють у пресслужбі організації на фейсбук-сторінці.

За даними рибоохоронців, жінка ловила рибу сітками із гумового човна. Таким чином вона спіймала понад 100 рибин — 45 кг сріблястих карасів, сазанів, лящів та щук. Інспектори підрахували збитки, які браконьєрка нанесла рибному господарству такою риболовлею — їх сума складає 290 927 грн.

Також на місце події інспектори рибпатруля викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції.

Правоохоронці склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення. Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України.

У жінки вилучили заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлену рибу.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть двох браконьєрів, які незаконно наловили риби на майже 5 млн грн.

Також із 15 лютого до 31 березня діє заборона на вилов щуки на усіх водоймах України.