Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі затримали браконьєрку, яка наловила 45 кг риби

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 264

 

Сума збитків, які жінка нанесла рибному господарству, становить майже 300 тисяч гривень

17 лютого в акваторії Кременчуцького водосховища у межах Сулинського заказника на території Черкаської області інспектори Полтавського рибоохоронного патруля затримали браконьєрку. Про це повідомляють у пресслужбі організації на фейсбук-сторінці.

За даними рибоохоронців, жінка ловила рибу сітками із гумового човна. Таким чином вона спіймала понад 100 рибин — 45 кг сріблястих карасів, сазанів, лящів та щук. Інспектори підрахували збитки, які браконьєрка нанесла рибному господарству такою риболовлею — їх сума складає 290 927 грн.

Також на місце події інспектори рибпатруля викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції.

Правоохоронці склали на жінку протокол про адміністративне правопорушення. Також поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ст. 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального Кодексу України.

У жінки вилучили заборонені знаряддя лову, човен та незаконно виловлену рибу.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть двох браконьєрів, які незаконно наловили риби на майже 5 млн грн.

Також із 15 лютого до 31 березня діє заборона на вилов щуки на усіх водоймах України.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: Кременчуцький район Сула браконьерство браконьєри риба рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх