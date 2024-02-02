На Полтавщині судять двох браконьєрів, які наловили риби на майже 5 млн грн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 146

До суду скерували обвинувальний акт щодо двох браконьєрів, які на Кременчуцькому водосховищі наловили риби на майже 5 мільйонів гривень. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

— Дізнавачі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного зайняття рибним добувним промислом, яке заподіяло істотну шкоду. Обвинувальний акт, затверджений Глобинською окружною прокуратурою, спрямований до Глобинського районного суду, — зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Крім того, обвинуваченим пред’явили цивільний позов про відшкодування збитків від їх протиправної діяльності до бюджету Градизької територіальної громади.

Чоловікам інкримінують незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року працівники Управління авіації та поліції на воді разом із працівниками водної поліції Кременчуцького райуправління викрили 44-річного та 29-річного чоловіків, які в межах Сулинського державного заказника поблизу села Святилівка Градизької громади на гумовому човні з навісним двигуном незаконно виловили рибу сітками загальною довжиною близько 1800 метрів. Відповідно до висновків інженерно-екологічної експертизи шкода завданих браконьєрами збитків становить 4 мільйони 864 тисячі гривень.