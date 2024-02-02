Педагогиня з Кременчука стала переможницею обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2024»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 344

Чотири педагоги з Полтавщини стали переможцями обласного етапу конкурсу «Учитель року — 2024». Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

Вчителі стали кращими у чотирьох номінаціях — «Українська мова та література», «Фізика», «Географія» та «Образотворче мистецтво».

Загалом до конкурсу долучилися 58 освітян регіону. Першість здобули:

Анна Старчик — учитель української мови та літератури наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка;

Роман Романчук — учитель географії Полтавської школи № 20 імені Бориса Серги;

Оксана Гапон — учитель образотворчого мистецтва Полтавського багатопрофільного ліцею № 1 імені Івана Котляревського;

Людмила Мироненко — учитель фізики Полтавського навчально-виховного комплексу № 16.

Вони представлять Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Переможців та лауреатів відзначили дипломами й грошовими винагородами.

— Робота педагогів вкрай важлива та цінна. Ви щодня формуєте майбутнє нашої країни. Дякуємо кожному і кожній. Слава Україні! — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що торік четверо педагогів з Горішніх Плавнів стали лауреатами І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2023».