Педагогиня з Кременчука стала переможницею обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2024»

Чотири педагоги з Полтавщини стали переможцями обласного етапу конкурсу «Учитель року — 2024». Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
Вчителі стали кращими у чотирьох номінаціях — «Українська мова та література», «Фізика», «Географія» та «Образотворче мистецтво».
Загалом до конкурсу долучилися 58 освітян регіону. Першість здобули:
Вони представлять Полтавщину на всеукраїнському етапі конкурсу. Переможців та лауреатів відзначили дипломами й грошовими винагородами.
Нагадаємо, що торік четверо педагогів з Горішніх Плавнів стали лауреатами І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2023».
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