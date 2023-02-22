Четверо педагогів з Горішніх Плавнів — лауреати І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2023»
Сьогодні, 20:28
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Вчителі та вчительки отримали подяки міського голови
Четверо горішньоплавнівських педагогів — лауреатів першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2023» отримали подяку міського голови.
Як повідомили у пресслужбі Горішньоплавнівської міської ради, 21 лютого, під час пленарного засідання сесії міський голова Дмитро Биков відзначив:
- Олександра Задорожнього — вчителя фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка;
- Юлію Зінченко — вчительку початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №6;
- Валерія Тягая — вчителя предмета «Захист України» ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;
- Наталію Федоренко — учительку початкових класів ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка.
Нагадуємо, що Міносвіти та Полтавська ОВА рекомендує всім навчальним закладам 22-24 лютого перейти на дистанційку.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Горішньоплавнівська міська рада
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