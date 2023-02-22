Троє кременчужан увійшли до складу збірної команди України з таеквон-до ІТФ

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

19 у Вінниці відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед старших юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Збірна команда Кременчука складалася з 17 вихованців КДЮСШ № 1, троє з яких увійшли до складу національної збірної. Вони будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ серед юнаків, дорослих та ветеранів у Єзоло (Італія), а саме: Брикова Маргарита, Урсуліка Дмитро, Козловець Ростислав.

Спортсменів підготували тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.

Результати участі вихованців КДЮСШ № 1:

Брикова Маргарита (спаринг юніорки 14-15 років) ІІ місце

Стрелічев Назар (туль юніори ІІ місце, спаринг юніори 14-15 років І місце)

Тимошенко Антон (туль юніори 5 місце, спаринг, юніори 14-15 років ІІІ місце)

Урсуліка Дмитро (спаринг юніори 14-15 років ІІІ місце)

Козловець Ростислав (спаринг юніори 16-17 років ІІ місце)

Царенко Кирило (спаринг, юніори 14-15 років ІІ місце)

Свергуненко Олександр (спаринг юніори 14-15 років 5 місце, туль юніори 14-15 років 5 місце)

У командному заліку серед юніорів (14- 7 років) ІІ місце посіла команда: Горюнов Данило, Тимошенко Антон, Стрелічев Назар, Свергуненко Олександр, Урсуліка Дмитро.