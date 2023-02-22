Троє кременчужан увійшли до складу збірної команди України з таеквон-до ІТФ

19 у Вінниці відбувся чемпіонат України з таеквон-до ІТФ серед старших юнаків, юніорів, дорослих та ветеранів. Збірна команда Кременчука складалася з 17 вихованців КДЮСШ № 1, троє з яких увійшли до складу національної збірної. Вони будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з таеквон-до ІТФ серед юнаків, дорослих та ветеранів у Єзоло (Італія), а саме: Брикова Маргарита, Урсуліка Дмитро, Козловець Ростислав.
Спортсменів підготували тренери Юрій Вдовицький та Артем Григорян.
Результати участі вихованців КДЮСШ № 1:
У командному заліку серед юніорів (14- 7 років) ІІ місце посіла команда: Горюнов Данило, Тимошенко Антон, Стрелічев Назар, Свергуненко Олександр, Урсуліка Дмитро.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер