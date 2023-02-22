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Новий закон має полегшити виплату кредитів позичальникам у період воєнного стану

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 199

 

Законопроєкт передбачає реструктуризацію споживчих кредитів деяким категоріям позичальників

Уряд підтримав законопроєкти Мінреінтеграції, що спрямовані на полегшення умов погашення споживчих кредитів. У міністерстві вважають, що новий закон полегшить виплату кредитів деяким категоріям позичальників

Зокрема, передбачається реструктуризація кредитів, які взяті на лікування, ремонт житла, побутову техніку, відпочинок та навчання, і не передбачають застави у вигляді майна.

За інформацією Мінреінтеграції, відсоткова ставка за такими кредитами може сягати 50-100% річних, що створює проблеми для позичальників, зокрема для громадян, які проживають або виїхали з територій, де тривають бойові дії, або ті, хто виїхав із тимчасово окупованих територій.

Законопроєкт передбачає обов'язкову реструктуризацію зазначених споживчих кредитів на період воєнного стану та протягом 30 днів після його закінчення.

До категорії позичальників, які зможуть скористатися механізмом реструктуризації, належать громадяни, які перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи, постійно проживають або виїхали з території, на якій тривають бойові дії, або з тимчасово окупованих територій, та не мають простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Для отримання можливості реструктуризації позичальники повинні мати єдине джерело доходу від державної та соціальної матеріальної допомоги, пенсійного забезпечення або благодійної допомоги, або бути особами з інвалідністю.

Законопроєкт передали на розгляд Верховній Раді.

У Мінреінтеграції вважають, що ці зміни допоможуть зменшити фінансовий тягар на громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та забезпечать стабільність фінансової системи країни загалом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Мінінтеграції кредити
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