Усім навчальним закладам рекомендували перейти на дистанційку 22-24 лютого

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З 22 до 24 лютого Міносвіти рекомендувало обласним військовим адміністраціям організувати освітній процес у дистанційному форматі, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, як превентивний захід перед річницею початку війни росії проти України, звернувся до начальників обласних та Київської міської військових адміністрацій, керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого 2023 року організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі», - написав він.

Відомо, що днями полтавським ЗМІ пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації також повідомила про рекомендацію школам Полтави перейти у ці дні в онлайн через ризик підвищення ворожої активності та масованих ракетних обстрілів до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відповідні листи з рекомендаціями обласного Департаменту освіти спрямували до шкіл Полтавщини.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив про можливе загострення ситуації 23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення. Можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги.

У Кременчуці, як повідомлялося раніше, з вересня навчання у комунальних школах та дитячих садочках проходить виключно у дистанційному форматі.



