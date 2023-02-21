Усім навчальним закладам рекомендували перейти на дистанційку 22-24 лютого

З 22 до 24 лютого Міносвіти рекомендувало обласним військовим адміністраціям організувати освітній процес у дистанційному форматі, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
Відомо, що днями полтавським ЗМІ пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації також повідомила про рекомендацію школам Полтави перейти у ці дні в онлайн через ризик підвищення ворожої активності та масованих ракетних обстрілів до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Відповідні листи з рекомендаціями обласного Департаменту освіти спрямували до шкіл Полтавщини.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив про можливе загострення ситуації 23-24 лютого, у річницю повномасштабного російського вторгнення. Можливі декілька хвиль ракетних ударів. У ці дні варто слідкувати за сигналами тривоги.
У Кременчуці, як повідомлялося раніше, з вересня навчання у комунальних школах та дитячих садочках проходить виключно у дистанційному форматі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер