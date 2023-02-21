Жадан сфотографувася із пам'ятником Пушкіну у Полтаві — ні на що не натякаючи

Український поет та волонтер Сергій Жадан сфотографувався з погруддям Пушкіну у Полтаві, у сквері Березовому на вулиці Міщенка. Вчора Жадан перебував у Полтаві з концертом.
Погруддя російському поету нині прикрите темним матеріалом — минулого року його двічі обмалювали фарбою. Тоді голова Полтавської міської ради Олександр Мамай заявив, що написи на пам'ятнику відмиють. Після закінчення війни споруду — демонтують.
Сергій Жадан фотографується із пам'ятниками російському поету у всіх містах, де буває. Ні на що не натякаючи. Після того пам’ятники — зникають. Щойно Жадан поділився подібним дописом, у Дніпрі пам’ятник Пушкіну замінили пам’ятником Лесі Українці, а ще перейменували проспект Пушкіна на проспект імені Лесі Українки.
Після селфі Сергія Жадана на фоні російського імперського поета пам’ятники останньому зникли в Харкові та Житомирі.
Дуже схоже, що мистецький перформанс опору має чудовий спосіб керування).
Нагадаємо, у Кременчуці пам'ятник Пушкіну демонтували 22 листопада 2022 року.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер