Жадан сфотографувася із пам'ятником Пушкіну у Полтаві — ні на що не натякаючи

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 486 Коментарів: 1

Український поет та волонтер Сергій Жадан сфотографувався з погруддям Пушкіну у Полтаві, у сквері Березовому на вулиці Міщенка. Вчора Жадан перебував у Полтаві з концертом.

« Доброго ранку, Полтаво) » — написав Жадан на своїй сторінці у Фейсбук.

Погруддя російському поету нині прикрите темним матеріалом — минулого року його двічі обмалювали фарбою. Тоді голова Полтавської міської ради Олександр Мамай заявив, що написи на пам'ятнику відмиють. Після закінчення війни споруду — демонтують.

Сергій Жадан фотографується із пам'ятниками російському поету у всіх містах, де буває. Ні на що не натякаючи. Після того пам’ятники — зникають. Щойно Жадан поділився подібним дописом, у Дніпрі пам’ятник Пушкіну замінили пам’ятником Лесі Українці, а ще перейменували проспект Пушкіна на проспект імені Лесі Українки.

Після селфі Сергія Жадана на фоні російського імперського поета пам’ятники останньому зникли в Харкові та Житомирі.

«Друзі, і припиніть, будь ласка, надсилати мені фотографії пам’ятників з адресами!» — написав Сергій Жадан в одному з дописів на у Фейсбук.

Дуже схоже, що мистецький перформанс опору має чудовий спосіб керування).

Нагадаємо, у Кременчуці пам'ятник Пушкіну демонтували 22 листопада 2022 року.



