За рік вторгнення віра у перемогу в українців зросла до 95% - опитування соціологів «Рейтингу»

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За рік повномасштабного вторгнення рф віра у перемогу над російськими окупантами зросла серед українців із 56 до 95%. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

За її даними, напередодні широкомасштабного вторгнення у січні 2022 року 56% опитаних були впевнені, що у разі нападу Україна зможе відбити військову агресію Росії. При цьому за перші три дні повномасштабної війни цей відсоток впевнених у перемозі України зріс до 88%, а у лютому 2023 року становить 95%.

Більшість опитаних (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше пів року, або навіть більше часу.

А головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну — гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і героїчного спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж удвічі — з 34% до 75%.

— Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65% до 97%, а до Президента — з 36% до 90%, — говориться у дослідженні.

Якщо більшість українців (65%) хотіли аби Зеленського переобрали на наступний термін, то роботою Верховної Ради не задоволені 54% опитаних респондентів (задоволені - 37%). І якби найближчого часу відбувалися вибори, то більша частина народних депутатів вчергове шукали б собі альтернативу серед нових партій.

За даними соціологів, відбувся ріст довіри до ЗМІ, проте особливістю воєнного часу стала зміна каналів комунікацій та отримання інформації громадянами. І якщо довіра до національних та місцевих медіа виросла, то частота споживання їх новинного контенту — навпаки зменшилась. Натомість спостерігається значний ріст у груп та каналів в месенджерах (з 11 до 41%), а також в YouTube (з 21 до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%).

Результати дослідження показують, що 22% українців за рік війни перейшли на частіше використання української мови.

Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% підтримують вступ України в Європейський союз, а 86% - у НАТО.

— Якщо у 2021 році більша частина громадян схилялись до негативного образу держави, то зараз більш ніж половина говорять про виразно або помірно позитивний образ. Ілюстративним в цьому плані є показник правильного напряму країни, який є рекордним за всю історію замірів (за рік коливання на рівні 70-80%), що базується на високій довірі до військово-політичного керівництва країни, вірі в нашу перемогу, значному рості самооцінки та гордості за країну, а також реалізації прагнення народу до євроатлантичної інтеграції, — зазначили у дослідженні «Рейтингу».

Дослідження проводилось з 4 по 13 лютого 2023 року. У ньому брали участь громадяни України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Застосовувалися три окремі етапи: кількісне опитування методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (1000 респондентів). Помилка репрезентативності не більше 3.1%. Онлайн опитування методом CAWI (600 респондентів). Помилка репрезентативності не більше 4%. Фокус-групове дослідження з респондентами з 23 міст і містечок України.