Як у Кременчуці зросли ціни за рік

Нещодавно «Кременчуцькому Телеграфу» потрапила на очі «довоєнна» рекламна вивіска відомої мережі магазинів. У ній розписані акції, які пропонувалися покупцям з 22 лютого до 3 березня 2022 року. Телеграф пішов до магазину та порівняв ціни саме на ці позиції.
Порівняння цін за рік станом на 21.02.2023:
|Продукт
|Ціна з акцією 2022 рік
|Ціна без акції 2022 рік
|Ціна з акцією 2023 рік
|Ціна без акції 2023 рік
|На скільки зросла ціна
|Хліб тостовий
|11.90
|16.50
|–
|19.80
|3.30
|Вівсяні пластівці
|19.50
|29.80
|–
|35.70
|5.09
|Масло
|40.30
|40.90
|53.90
|59.30
|5.04
|Макарони
|20.50
|25.90
|33.90
|45.50
|11.06
|Мармелад
|67.90
|95.10
|–
|126.00
|30.09
|Пельмені
|68.50
|92.50
|–
|113.00
|20.05
Отже, у 2023 році ціни з акцією на продукти вищі, ніж у 2022 році – без акції.
Нагадаємо думку кременчужан щодо підвищення цін:
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер