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Як у Кременчуці зросли ціни за рік

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 422 Коментарів: 2

ТЪ порівняв ціни у лютому 2022 року на конкретні продукти

Нещодавно «Кременчуцькому Телеграфу» потрапила на очі «довоєнна» рекламна вивіска відомої мережі магазинів. У ній розписані акції, які пропонувалися покупцям з 22 лютого до 3 березня 2022 року. Телеграф пішов до магазину та порівняв ціни саме на ці позиції.

   

Порівняння цін за рік станом на 21.02.2023:

Продукт Ціна з акцією 2022 рік Ціна без акції 2022 рік Ціна з акцією 2023 рік Ціна без акції 2023 рік На скільки зросла ціна
Хліб тостовий 11.90 16.50 19.80 3.30
Вівсяні пластівці 19.50 29.80 35.70 5.09
Масло 40.30 40.90 53.90 59.30 5.04
Макарони  20.50 25.90 33.90 45.50 11.06
Мармелад 67.90 95.10 126.00 30.09
Пельмені 68.50 92.50 113.00 20.05

Отже, у 2023 році ціни з акцією на продукти вищі, ніж у 2022 році – без акції.

Після новорічного «стрибка» ціни на Кременчуччині почали потроху знижуватися

Нагадаємо думку кременчужан щодо підвищення цін:

0
Автор: Дарія Згура
Теги: ціни продукти підвищення цін
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Коментарі: 2

6
Пересічний_Мешканець:
Сьогодні, 19:03

Я сьогодні бачив, як літня жінка в Маркетопті обирала цибулю. Вона спочатку узяла 3 цибулини, потім, помірявши вагу, узяла дві.

Це була стара, минулорічна цибуля. Її вже виростили, вже довезли до магазину. І її ціна росте.

За тиждень зелена цибуля, наприклад, виросла з 31 до 43 гривень.

Кому війна - а кому б кулю в лоба.


5 0
389
Andron777:
Сьогодні, 19:17

Цитата: Пересічний_Мешканець

Я сьогодні бачив, як літня жінка в Маркетопті обирала цибулю. Вона спочатку узяла 3 цибулини, потім, помірявши вагу, узяла дві.

Це була стара, минулорічна цибуля. Її вже виростили, вже довезли до магазину. І її ціна росте.

За тиждень зелена цибуля, наприклад, виросла з 31 до 43 гривень.

Кому війна - а кому б кулю в лоба.

Так готуються ж бариги. Пенсії ще не проіндексували, а вони вже накручують. І що саме головне на всі підвищення у бариг є "відмазка", мізки запудрять так шо хочеться їм милостию подати smile


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