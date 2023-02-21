Як у Кременчуці зросли ціни за рік

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 422 Коментарів: 2

ТЪ порівняв ціни у лютому 2022 року на конкретні продукти

Нещодавно «Кременчуцькому Телеграфу» потрапила на очі «довоєнна» рекламна вивіска відомої мережі магазинів. У ній розписані акції, які пропонувалися покупцям з 22 лютого до 3 березня 2022 року. Телеграф пішов до магазину та порівняв ціни саме на ці позиції.

Порівняння цін за рік станом на 21.02.2023:

Продукт Ціна з акцією 2022 рік Ціна без акції 2022 рік Ціна з акцією 2023 рік Ціна без акції 2023 рік На скільки зросла ціна Хліб тостовий 11.90 16.50 – 19.80 3.30 Вівсяні пластівці 19.50 29.80 – 35.70 5.09 Масло 40.30 40.90 53.90 59.30 5.04 Макарони 20.50 25.90 33.90 45.50 11.06 Мармелад 67.90 95.10 – 126.00 30.09 Пельмені 68.50 92.50 – 113.00 20.05

Отже, у 2023 році ціни з акцією на продукти вищі, ніж у 2022 році – без акції.

Нагадаємо думку кременчужан щодо підвищення цін: