На російсько-українській війні загинув Михайло Чаловський з Кременчука

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 594

Чоловік з початку лютого вважався безвісти зниклим

На російсько-українській війні загинув 50-річний військовий з Кременчука Михайло Чаловський. Михайла мобілізували у вересні минулого року.

Захисник України з 9 лютого вважався безвісти зниклим. Проте через деякий час родина отримала страшну звістку, що Михайло загинув під Бахмутом в Кліщіївці Донецької області.

Співчуття рідним та близьким.

Слідкуйте за інформацією на нашому сайті, коли відбудеться прощання з Михайлом Чаловським.