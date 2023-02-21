На російсько-українській війні загинув Михайло Чаловський з Кременчука

На російсько-українській війні загинув 50-річний військовий з Кременчука Михайло Чаловський. Михайла мобілізували у вересні минулого року.
Захисник України з 9 лютого вважався безвісти зниклим. Проте через деякий час родина отримала страшну звістку, що Михайло загинув під Бахмутом в Кліщіївці Донецької області.
Співчуття рідним та близьким.
Слідкуйте за інформацією на нашому сайті, коли відбудеться прощання з Михайлом Чаловським.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер