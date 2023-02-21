В Ірпені, Бучі та Запоріжжі відновили вуличне освітлення: на Полтавщині ще не планують

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В Ірпені, Бучі, Запоріжжі, Ужгороді, Кривому Розі та інших містах України відновили вуличне освітлення. Та й енергетична система країни вже кілька днів працює без дефіциту. Але вулиці населених пунктів Полтавщини продовжують перебувати у темряві.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» спитав у директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика про те, чи планується у Кременчуці відновлення роботи вуличного освітлення по усьому місту, на що отримав таку відповідь: «Відновимо після прийняття рішення обласної військової адміністрації».

Тоді ми звернулися з аналогічним питанням до Полтавської ОВА, де нам пояснили, що питання вуличного освітлення розглядала Рада оборони області. Рішення про заборону ухвалили з міркувань дотримання режиму світломаскування та економії електроенергії. І поки питання відновлення вуличного освітлення на Раді оборони розглядати не планують.

Тож жителі Кременчука та інших населених пунктів Полтавщини продовжать ходити у темряві з ліхтариками.

Вулиці Бучі

Чи йде тут мова про громадську безпеку на вулицях і дорогах міст і сіл Полтавської області? Напевно що ні.

Чи потрібніше світломаскування у Кременчуці, чи інших містах і селах Полтавщини більше, ніж у Запоріжжі чи Кривому Розі? Питання залишається відкритим.

Нагадуємо, що у Кременчуці вуличне освітлення не працює з жовтня минулого року, освітлюються тільки важливі перехрестя та пішохідні переходи.