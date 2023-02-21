На щиті з Донеччини повертається військовий з Кременчуччини Ростислав Ледовський

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 471 Коментарів: 1

У бою за Україну загинув військовий з Горішніх Плавнів Ростислав Ледовський. Захисник України загинув на Донеччині 16 лютого.

Ростислав народився 4 січня 1998 року у Голубівці (раніше - Кіровськ), що на Луганщині. У Горішніх Плавнях Ростислав вступив на навчання до Політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Отримав диплом молодшого бакалавра за фахом “Технік-електромеханік гірничий” у 2017 році.

З травня 2017 року Ростислав працював на Єристівському ГЗК електрослюсарем черговим та з ремонту устаткування. Строкову службу в Збройних Силах України проходив з травня 2018 до жовтень 2019 року. У червні 2021 року перейшов у механічну службу ЕТК та КВП Полтавського ГЗК, де працював до того, як був мобілізований до лав Збройних Сил України.

З 13 квітня 2022 року до лютого 2023 року Ростислав боронив українську незалежність і свободу рідної землі. 16 лютого 2023 року під населеним пунктом Іванівське Донецької області Ростислав загинув під час штурмової атаки з боку російських загарбників.