«Залізна українізація»: в Україні перейменують залізницю

Регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. Про це повідомив голова правління товариства Олександр Камишін під час презентації програми.
За словами Олександра Камишіна, процес перейменування регіональних філій буде завершено у 2023 році.
Сам процес голосування розпочнеться з 1 березня.
Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «Залізна українізація», яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що повʼязує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер