«Залізна українізація»: в Україні перейменують залізницю

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 277 Коментарів: 2

Регіональні філії «Південна залізниця» та «Південно-Західна залізниця» змінять назви в рамках програми українізації об’єктів залізничного транспорту. Про це повідомив голова правління товариства Олександр Камишін під час презентації програми.

— Чому залізниця із центром у столиці має назву «Південно-Західна», а залізниця, що має центр у Харкові, на півночі України, — «Південна»? Це засилля імперської, російської давнини, яке не має нічого спільного з українським сьогоденням. Саме тому в рамках нашої програми «Залізна українізація» ми змінимо це раз і назавжди, — пояснив він.

За словами Олександра Камишіна, процес перейменування регіональних філій буде завершено у 2023 році.

Сам процес голосування розпочнеться з 1 березня.

Нагадаємо, що АТ «Укрзалізниця» розпочинає трирічну програму «Залізна українізація», яка має на меті повністю позбутись імперських та російських назв, позначок, зображень на будь-яких об’єктах залізничного транспорту. Комплексна програма розрахована на 2023-2025 рр. За ці три роки в декілька етапів планується українізувати все, що повʼязує залізничну галузь України з країною-агресором: назви залізниць, позначки кілометражу, сигнальні позначки, радянські барельєфи, назви станцій тощо.