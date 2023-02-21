500 гривень за сіль: розпродають останню партію солі з Соледара

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 124

«Артемсіль» повертається по 500 грн. United24 випустили спеціальну партію солі до річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Влітку 2022 року пачка «Артемсолі», яку знають та люблять мільйони українців, зникла з полиць великих продуктових мереж. Все тому, що у квітні 2022 року через російські обстріли в шахтах Соледара вперше з часів Другої світової війни перестали видобувати сіль.

Цехи величезного підприємства «Артемсіль» згоріли, обладнання було знищене, будівлі зруйновані, а понад 2500 людей, чиє життя було нерозривно пов’язане з містом на Донеччині, залишили свій дім.

Але сама сіль — сіль із шахт Соледара — вціліла. Вона стала ще одним символом надзвичайної мужності, спротиву, міці українських захисників та всього українського народу.

20 тонн тієї самої солі вдалося знайти. Її розділили на 100 тисяч символічних пачок, майже весь прибуток з яких буде направлений на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР (Головне управління розвідки).

«Артемсіль» стала ще одним символом мужності та спротиву українців — тож тепер вона «Міць. Українська кам’яна».

Вартість пачки зі спеціальної партії — 500 гривень (з них 465 грн підуть на підтримку військових). Придбати сіль можна у будь-якому магазині «Сільпо» або замовити онлайн. Тож перед вами «Міць. Українська кам’яна».