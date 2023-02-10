Роботу вуличного освітлення у Кременчуці наразі не поновлюватимуть, — Лунін

Поновлювати роботи вуличного освітлення у Кременчуці поки що не планують. Про це повідомив під час зустрічі з кременчуцькими журналістами Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
За його словами, вся країна зараз знаходиться у режимі світломаскування, зокрема й через те, що не вистачає електроенергії.
Раніше ми писали, що на вулиці Східній у Кременчуці ремонтують вуличне освітлення — замінюють опори та ліхтарі.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер