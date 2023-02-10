Роботу вуличного освітлення у Кременчуці наразі не поновлюватимуть, — Лунін

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Поновлювати роботи вуличного освітлення у Кременчуці поки що не планують. Про це повідомив під час зустрічі з кременчуцькими журналістами Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

За його словами, вся країна зараз знаходиться у режимі світломаскування, зокрема й через те, що не вистачає електроенергії.

— Якщо ви не проти, щоб у вас вимикали світло вдома довше, то можемо запровадити й вуличне освітлення. Я, наприклад, вважаю, що краще, щоб діти могли знаходитися вдома у теплі, адже не у всіх централізоване опалення. Тому краще, мені здається, вдома бути зі світлом, ніж на вулиці воно буде для когось включене, — зауважив Дмитро Лунін.

Раніше ми писали, що на вулиці Східній у Кременчуці ремонтують вуличне освітлення — замінюють опори та ліхтарі.



