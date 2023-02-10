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Очільник Полтавської ОВА побував у рекрутинговому центрі «Гвардії Наступу» в Кременчуці

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 435

 

Дмитро Лунін подивився на організацію роботи такого центру у ЦНАПі та відповів на питання журналістів

Для визволення території України від російських окупантів під егідою МВС формують 8 нових штурмових бригад Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. З початку лютого в країні розгорнута національна рекрутингова компанія по набору добровольців — «Гвардія наступу».

Сьогодні, 10 лютого, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін відвідав рекрутинговий центр по набору добровольців у Кременчуці, який розгорнутий у фоє ЦНАПу.

У ньому представники НГУ, ДПСУ, Нацполіції та ЗСУ надають консультації щодо умов проходження служби та записують до штурмових бригад тих добровольців, які готові стати на захист України.

— Наша держава готується до звільнення своїх територій. Тому формується «Гвардія наступу». МВС почало компанію з добровільного рекрутингу на території всієї країни. На базі Національної поліції, Національної гвардії та Державної прикордонної служби формується 8 штурмових бригад. У ці бригади увійшли наші герої, які захищали територію України в Гостомелі, Харкові, Маріуполі, Бахмуті та інших місцях. Це буде їх кістяк. А інші люди, які увійдуть у склад цих бригад — це добровольці, вмотивовані бійці, які отримають фах у системі МВС та у лавах цих бригад будуть звільняти нашу землю. Вони будуть навчені, забезпечені та озброєнні відповідно до всіх сучасних норм, і лише після цього будуть залучені до захисту нашої країни, — пояснив Дмитро Лунін.

Він заявив, що сьогодні разом зі своїми заступниками об’їжджає усі пункти рекрутингу до «Гвардії Наступу», які наразі працюють на Полтавщині.

— Вони у нас створені у Кременчуці, Полтаві, Горішніх Плавнях, Лубнах, Миргороді та Пирятині. Всюди ведеться активна робота. Пункти працюють без вихідних з ранку до вечора. До бригад «Гвардії наступу» можна записатися у ЦНАПах, або на сайті, — зазначив очільник області.

На питання журналістів відповіли рекрутери із тих силових відомств, які формують штурмові бригади «Гвардії Наступу».

 

— Ми набираємо добровольців у бригаду «Сталевий кордон». Це буде нова військова частина прикордонників з новітньою технікою та сучасним озброєнням. Добровольці матимуть достойну зарплату. До нас можна поступити на військову службу за контрактом, або ж, хто хоче, по мобілізації, — пояснив старший сержант Олександр Касьян з Державної прикордонної служби України.

Він додав, що добровольці, перед тим як їх залучать до виконання бойових завдань по звільненню окупованих територій, пройдуть підготовку в навчальному центрі мінімум три місяці.

— Людей будуть залучати до бойових дій тільки після проходження підготовки за спеціальністю. Поки вони будуть знаходитися у пунктах постійної дислокації чи в навчальних центрах, держава пропонує грошове забезпечення не менше 20 100 грн для солдата, до 25 тисяч грн для сержантів та 30-35 тисяч грн для офіцерів. А після бойового навчання та злагодження, в районах бойових дій будуть додаткові виплати у розмірі 30 або 100 тисяч грн плюс ще це грошове забезпечення, — зазначив Олександр Касьян.

Далі він роз’яснив порядок зарахування до лав штурмової бригади «Сталевий кордон».

— Процес подачі заявки триває 5-10 хвилин. Заповнюємо анкету, беремо контакти добровольця, потім подаємо його анкету в колцентр ДПСУ. Йому звідти телефонують та пояснюють що робити далі: як пройти військово-лікарську комісію та які документи зібрати. Далі доброволець приїжджає до місць постійної дислокації прикордонних частин, підписує контракт і направляється в навчальний центр для проходження військового вишколу, — додав прикордонник.

 

Запис до штурмових бригад Національної гвардії України у рекрутинговому центрі проводить офіцер групи по роботі з особовим складом військової частини 3059 капітан Ілля Пинтій. Він відповів на питання журналістів, що його найбільше здивувало за ці дні.

— За 10 днів з початку відбору до «Гвардії Наступу» я був вражений кількістю добровольців, які записалися у наші ряди. Подано вже понад 20 тисяч заяв по всій Україні. Це дуже гарний результат. У Кременчуці до бригад НГУ подано близько 10 заявок. Ці добровольці вже проходять ВЛК. Набір до «Гвардії наступу» попередньо триватиме до 1 квітня. Звертатися можна в будь-який ЦНАП. Ми працюємо за графіком роботи ЦНАП… Цілодобово можна звертатися за номером гарячої лінії та заповнювати анкету на сайті, — зазначив капітан.

 

Кременчуцький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у рекрутинговому центрі представляла старший офіцер мобілізаційного відділення Наталія Жеганова. Вона також відповіла на питання, що її найбільше здивувало за останні дні.

— Здивувало те що приходять багато людей у поважному віці, які пройшло через АТО. Вони дуже вмотивовані, але не завжди підходять за віком. До лав ЗСУ можна потрапити по мобілізації лише у віці до 60 років. Старших за віком не візьме жодна військова частина, — зазначила Наталія Жеганова.

Журналістам вдалося поспілкуватися з одним із добровольців 46-річним Андрієм Савченко, який прийшов записуватися до штурмової бригади Національної гвардії України. Він відповів на питання щодо мотивів вступу на військову службу.

 

— У мене своя мотивація. З перших днів війни я будував барикади на Власівці, чергував на блокпосту. Хотів вступити в ЗСУ, але тоді не взяли, бо не було набору. А коли оголосили набір у «Гвардію Наступу» я вирішив піти захищати Україну... Я народився і виріс у місті Баку в Азербайджані. У 90-х роках до нас тоді також приходила «армія визволителів». Мені тоді було 16 років, як і моєму сину зараз. Я не хочу, щоб він побачив то, що тоді творили ці так звані «визволителі»… У мене є нагороди, спортивні досягнення, тому я вважаю себе гідним бути бійцем НГУ, — заявив він.

Нагадаємо, що Національна гвардія України запрошує добровольців записуватися у штурмові бригади «Буревій», «Червону калину», «Кара-Даг», «Рубіж», «Спартан» та легендарний «Азов».

Державна прикордонна служба України — у бригаду «Сталевий кордон». Національна поліція України — у бригаду «Лють».

Більше дізнатися про умови проходження служби та записатися до штурмових бригад можна у центрах надання адміністративних послуг за адресами:

  • Полтава, вул. Соборності, 36;   
  • Кременчук, вул. Покровська, 14;   
  • Миргород, вул. Гоголя, 171/1
  • Лубни, просп. Володимирський, 23
  • Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 40
  • Пирятин, пл. Героїв Майдану, 2.

Телефон «Гарячої лінії» щодо запису до «Гвардії наступу» — 0800100020.

Детальну інформацію про 8 штурмових бригад МВС «Гвардії наступу» можна дізнатися та подати заявку-анкету на вступ онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.

 

У Кременчуці можна звернутися до управління поліції: вул. 29 Вересня, телефони — 767345 або 0969845727.

А у Полтаві в управлінні кадрового забезпечення ГУНП в Полтавській області: вул. Пушкіна, 83 (Спорткомплекс), телефон - (0532)51-75-05.
В інших містах та селищах області — до підрозділів кадрового забезпечення районних управлінь (відділів, відділень) поліції на території проживання кандидата.

 

До «Гвардії Наступу» записалось понад 20 тисяч добровольців за кілька днів, — міністр внутрішніх справ Клименко
Кременчужан запрошують до лав штурмових бригад «Гвардії наступу»: кого беруть та де записатися
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Автор: Віктор Крук
Теги: добровольці нацгвардія прикордонники національна поліція Полтавська ОВА Лунін
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