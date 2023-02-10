Чому дитсадки і школи у Кременчуці не працюють очно або змішано, треба питати у мера, – Лунін

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За словами Дмитра Луніна, усі навчальні заклади нашого міста, які у підпорядкування обласної ради, мають укриття і працюють за змішаною формою

10 лютого на зустрічі з журналістами у начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна запитали, чи вдалося обласній владі повпливати на міську владу Кременчука і допомогти з розв'язанням питань щодо облаштування укриттів у дитячих садочках нашого міста, щоб вони могли відкритися, працювати та приймати дітей.

Нагадаємо, міська влада Кременчука пояснила, що облаштовувати укриття у навчальних закладах — дорого, а зайвих грошей під час повномасштабної війни місто не має. Але пізніше рішення виділити на це кошти таки ухвалили.

— Розподіл бюджету міста — це відповідальність міського голови та депутатів міської ради. Чому в інших 59 громадах області зроблені укриття і працюють дитячі садочки та школи або за змішаною формою, або очно, це питання у першу чергу до мера, чому він не хоче цього робити, йому треба задавати. Я впевнений, що таке місто як Кременчук повинно мати укриття з точку зору безпеки й щодня збільшувати їх. Бо такий ворог, як у нас є, він залишиться і нікуди не подінеться ця країна. А найголовніше, що Кременчук кожного ракетного обстрілу знаходиться під можливими ударами, — прокоментував Лунін.

Він зауважив, що можна було б зробити достатню кількість укриттів різного формату і ґатунку, як це роблять і в Глобиному, і в Горішніх Плавнях, й в інших громадах.

— Тут міська влада може посилити свою роботу і зробити. Чому я про це говорю так впевнено? Тому що у Полтавської обласної військової адміністрації у керуванні є заклади загальної середньої освіти та профтехосвіти, які знаходяться на території Кременчука і Кременчуцького району, і ми там зробили ремонти, укриття використовуються, — сказав Дмитро Лунін.

Він додав, що ще не встигли обладнати сховище у Кременчуцькій спецшколі, але у грудні 2022 року депутати Полтавської облради виділили кошти саме на будівництво цього укриття, воно вже розпочалося.

Тож усі навчальні заклади, які у підпорядкування обласної ради, мають укриття і працюють за змішаною формою.