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Кременчук, Надзвичайні новини, Гроші

На облаштування укриттів у закладах освіти Кременчука з міського бюджету витратять 30 млн грн

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 229

 

Гроші на ремонт та обладнання підвальних приміщень навчальних закладів, які переобладнають під найпростіші укриття, планують витратити протягом двох років

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася минулої п’ятниці, 20 січня, депутати затвердили міську Програму відновлення та утримання фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності на території Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції.

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту рішення, необхідність затвердження нової редакції міської програми виникла через звернення Департаменту освіти Кременчуцької міської ради щодо потреби в обладнанні закладів середньої та дошкільної освіти найпростішими укриттями у підвальних приміщеннях.

Для цього плануються додатково виділити з міського бюджету на облаштування найпростіших укриттів у школах та дитсадках у 2023 році 15 млн грн. Та ще 15 млн грн – у 2024 році.

Тож загальний обсяг коштів по всій програмі збільшився на 30 млн грн і наразі складає 31 млн 902 тис. грн.

Відповідно ухваленим рішенням, міська влада цього року не планує завершити обладнання найпростіших укриттів в усіх школах та дитсадках Кременчука. У половині з них ремонти підвалів будуть проводити наступного року. А очне навчання школярів під час війни можливе тільки при наявності в освітньому закладі найпростішого укриття.

У Кременчуці затвердили програму облаштування пунктів незламності вартістю 15 млн грн
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада програма укриття школи
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