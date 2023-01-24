Студенти КрНУ створили вітраж в інклюзивному центрі для дітей

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Студенти Кременчуцького національного університету 1 курсу спеціальності «Дизайн» взяли участь у мистецькому проєкті «Терапевтичні вітражі». У двох залах Інклюзивно-ресурсного центру №1 художнім розписом прикрасили 8 вікон. У проєкті взяли участь 8 студентів під керівництвом куратора — старшого викладача Ксенії Осадчої на волонтерських засадах. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Яскравий художній розпис допоможе діткам з особливими потребами, які займаються в цьому центрі, покращити настрій та зняти емоційну напругу. Захід реалізували за ініціативи ректора університету Михайла Загірняка, першого проректора професора Володимира Нікіфорова та Директора Департаменту освіти Геннадія Москалика.

Також в Інклюзивно-ресурсному центрі №1 майбутні дизайнери планують виконати стінопис у стилі «Петриківський розпис».