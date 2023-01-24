«Штучна інформаційна атака»: Рєзніков про закупівлі Міноборони

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 383

Міністр оборони відповів на закиди й пояснив, чому, за його словами, завищених цін на харчування військових немає. Водночас автор розслідування щодо закупівель, журналіст Юрій Ніколов наголосив, що не вірить поясненням міністра та закликав президента Зеленського «показати світу як Україна змінюється»

Міністр оборони Олексій Резніков назвав останній медійний скандал довкола начебто завищених цін на харчування для військових штучною інформаційною атакою під вигаданим приводом.

Він детально відповів на усі закиди й пояснив, чому, за його словами, завищених цін на харчування військових немає.

Свою заяву він опублікував у Фейсбук перед засіданням профільного комітету Верховної Ради за участі представників НАБУ, ДБР та СБУ, де мають розглянути останнє розслідування журналістів щодо харчування в українському війську.

Резніков заявив, що всі звинувачення є необґрунтовані та вказав на неточності та помилки, яких начебто припустилися журналісти у своїх висновках.

Крім того, він заявив, що передача таких документів журналістам є службовим злочином.

— Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже — не просто службовий злочин, — підкреслив міністр.

Зокрема, на його думку, такий скандал міг зашкодити переговорам щодо надання Україні західної зброї. Міністр заявив, що міноборони готове відзвітувати по всіх питаннях і готове до створення тимчасової слідчої комісії Ради щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вважатимуть недостатніми.

— Хто б не був ініціатором цього вкиду, хочу, щоб не було ілюзій. Я не дозволю заблокувати постачання продовольства до армії чи повернути монополію на ринку. Я не дозволю безпідставними звинуваченнями створити ґрунт для блокування поставок зброї, — заявив міністр.

Національне антикорупційне бюро на тлі резонансу оприлюднило окрему заяву, що можливі зловживання міноборони розслідують НАБУ та САП в рамках спеціального провадження. Провадження відкрили ще до публікації у медіа.

На засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Резніков представив свою версію подій та контракти, звіти надали також НАБУ, САП та ДБР, написала у фейсбуці заступниця голови комітету Мар'яна Безугла.

В результаті комітет закликав правоохоронні органи «приділити увагу розслідуванням та «ознайомимося з фірмами-постачальниками харчування в ЗСУ».

Водночас комітет вирішив ініціювати закон про часткове відкриття інформації про закупівлі в умовах воєнного стану та посилити парламентський контроль по інших оборонних закупівлях.

«Яєць по 17 гривень за штуку немає»

Олексій Резніков заявив, що Міноборони на цю мить уклало контракти з вісьмома постачальниками на забезпечення послуги харчування.

Постачальники закріплені за певними військовими частинами та годують військових незалежно від їхнього місцерозташування за цінами, визначеними на рік наперед.

За словами міністра, міноборони не купує окремі продукти, а комплексну послугу, предметом закупівлі є вартість добового раціону. Минулого року ця сума складала 120 грн на військовослужбовця за добу, цього року після переговорів вона склала 145,8 гривні.

— Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? - обурився міністр. - Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка.

Резніков також прокоментував звинувачення в тому, що ціни на окремі продукти журналісти назвали захмарними. За даними журналістів, міноборони закуповувало деякі продукти за цінами у декілька разів вищими, ніж у роздрібних магазинах Києва: так, приміром, на яйця була вказана ціна 17 грн за штуку. Міністр заявив, що порівняння журналістів були «некоректними».

— Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм. Ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто, — пише він.

Резніков заявив, що яйця по 17 за штуку міноборони не закуповувало і не планує».

За його словами, ціни у різних постачальників коливаються від 80 грн до 90,6 грн за десяток. Це ціна на весь рік разом з доставкою для військових хоч у Львів, хоч під Бахмут.

Непорозуміння з ціною на яйця, як стверджує Резніков, виникло через технічну помилку постачальника, який вказав ціну за яйця не за штуку, а за кілограм.

— Відповідно до нормативів кілограм яєць — це близько двох десятків штук в залежності від ґатунку. Ціна 170 грн за кілограм яєць — це 85 грн за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні. Усі охочі можуть зважити кілограм яєць і порахувати, скільки це штук, — пояснює Резніков.

Він наголосив, що цю технічну помилку з десятком та кілограмом яєць виявили та усунули ще наприкінці грудня. І якби компанія дійсно постачала яйця по 17 гривень за кілограм, то ціна була б ще й нижчою ринкової.

Водночас міністр підкреслив, що оприлюднені в ЗМІ документи ще нечинні, «жодної копійки по них не витрачено». Крім того, Резніков додав, що сама газета зрозуміла низку неточностей і видалила деякі скандальні позиції зі свого матеріалу.

Журналіст наполягає

Втім, автор розслідування Юрій Ніколов наголосив, що не вірить поясненням міністра. Мовляв, і раніше завжди в контрактах ціни за яйця вказували в штуках і ціни були значно ближчими до ринкових — на рівні 3,90 — 9 гривень за одне яйце.

— Тупість ще й в тому, що «технічна помилка» штука замість кілограма, передбачає що треба було написати в контракті не 17, а 170 (гривень за кілограм - ред.), - пише Ніколов. - А в картоплі по 22 гривні за кілограм яку «технічну помилку» допустили в контракті? Мали на увазі трикілограмову сітку? А курячі стегенця по 120 гривень — це за півтора стегна?.

Він звинуватив Резнікова в корупції та закликав президента Зеленського «показати світу як Україна змінюється».

— Ми можемо якраз на цьому прикладі Байдену, Шольцу і Макрону показати, що Україна — не Росія. В Україні схеми викорінюються, а не консервуються через на всю голову дибільні відмазки міністрів, — написав журналіст.

Історія скандалу

Нагадаємо, минулої суботи у виданні Zn.ua вийшла стаття автора дослідження, журналіста і засновника проєкту «Наші гроші» Юрія Ніколова, про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

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У зв'язку із цією публікацією Резнікова викликали до Верховної Ради. Міноборони, а згодом і постачальник продуктів ТОВ «Актив компані" спростували звинувачення у завищених цінах. У компанії постачальника запевняють, що ціна одного яйця становить не 17, а 9 гривень.

Ціни на інші продукти пов'язують з тим, що туди включена доставка по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій.

— Міноборони замовляє комплекти харчових продуктів за каталогом продуктів — це увесь перелік харчових продуктів, що входить до каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле. Крім того, у вартість послуги також входить оновлення фактично поставлених продуктів, у яких спливає термін зберігання», - пояснюють в компанії. «Саме тому порівняння цін на окрему одиницю товару у будь-якому супермаркеті з вартістю у контракті — є неправильним та маніпулятивним, — йдеться в заяві.

Сьогодні зранку, 24 січня, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на фоні скандалу через закупівлі за завищеними цінами продуктів для харчування українських військових.