На Полтавщині «вбили» підприємця, щоб попередити його вбивство

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 229

Наприкінці жовтня минулого року чоловік через довгий конфлікт замовив убивство місцевого підприємця за, що збирався заплатити 5 тис. доларів, половину суми віддав виконавцю ще у грудні як передоплату, а іншу — після вбивства. Про це повідомили у Державному Бюро Розслідувань.

Дізнавшись про злочинні наміри фігуранта, правоохоронці у січні цього року інсценували його вбивство, після чого замовник отримав фотографії з «трупом», а також деякі особисті речі потерпілого.

Наразі посадовцю повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.









