У Кременчуці судитимуть жінку, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії рф проти України

Кременчуцький районний суд буде розглядати обвинувальний акт щодо жінки, яку обвинувачено у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 та ч. 3 ст. 236-2 Кримінального кодексу України). Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.
Підготовче судове засідання призначено 31 січня на 10.30.
Як вбачається з матеріалів справи, жінка на власній сторінці у соціальній мережі, забороненій в Україні, поширювала ряд публікацій, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.
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№ 2 від 12 січня 2023Читати номер