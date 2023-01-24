У Кременчуці судитимуть жінку, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії рф проти України

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 186

Кременчуцький районний суд буде розглядати обвинувальний акт щодо жінки, яку обвинувачено у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 2 та ч. 3 ст. 236-2 Кримінального кодексу України). Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Підготовче судове засідання призначено 31 січня на 10.30.

Як вбачається з матеріалів справи, жінка на власній сторінці у соціальній мережі, забороненій в Україні, поширювала ряд публікацій, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.