У Кременчуці затвердили програму облаштування пунктів незламності вартістю 15 млн грн

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На засіданні позачергової ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яке відбулося минулої п’ятниці, 20-го січня, депутати затвердили «Програму облаштування пунктів обігріву - пунктів незламності Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік».

Загальний кошторис програми передбачає витрати на 15 млн грн. З них на придбання обладнання, матеріалів та запасів для забезпечення сталого функціонування пунктів незламності заплановано використати 8 млн грн, а на оплату послуг щодо виконання ремонтних та монтажних робіт для забезпечення їх роботи – 7 млн грн.

Нагадаємо, що, за даними Полтавської ОВА, у Кременчуці до експлуатації готові 96 пунктів незламності (9 з них облаштувала Державна служба з надзвичайних ситуацій).

А за даними Кременчуцької РВА, у громадах району наразі працюють 107 пунктів незламності і до кінця лютого заплановано відкрити ще 34. У Кременчуці знаходиться більш ніж половина з них — 61, а планується відкрити ще 12 пунктів незламності.